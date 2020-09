Matuidi e Higuain sbarcano all'Inter Miami di David Beckham (Di venerdì 11 settembre 2020) Hanno giocato 76 partite fianco a fianco, hanno corso e battagliato per i colori bianconeri per la bellezza di 3'819 minuti: il tutto in due stagioni, 2017-18 e 2019-20. L'anno prima il francese era ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 settembre 2020) Hanno giocato 76 partite fianco a fianco, hanno corso e battagliato per i colori bianconeri per la bellezza di 3'819 minuti: il tutto in due stagioni, 2017-18 e 2019-20. L'anno prima il francese era ...

ZZiliani : Fine corsa dell’affare del secolo (per De Laurentiis). La Juve iscrive a bilancio 18 milioni di minusvalenza (ultim… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Higuain vola nella MLS: firmerà un contratto fino a dicembre 2022 con l'Inter Miami e ritrova Matuidi - branconero : @NoireButterfly_ finora ha fatto Arthur,Kulusewski e McKennie,più due dimissioni di rilievo( Matuidi e Higuain).Per… - hbk_89 : RT @StanisLaRochele: Matuidi e Higuain sono l'antipasto sennò il mercato in entrata finisce qui (Momblano) - StanisLaRochele : Matuidi e Higuain sono l'antipasto sennò il mercato in entrata finisce qui (Momblano) -