LIVE – Napoli-Pescara 0-0, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di venerdì 11 settembre 2020) Alle 18:00 di venerdì 11 settembre Napoli e Pescara scenderanno in campo in quel del San Paolo in occasione di un’amichevole. Continua il cammino degli azzurri verso l’inizio del campionato, previsto fra una decina di giorni contro il Parma. I giocatori chiave sono da poco rientrati dalle rispettive nazionali: da questo punto di vista sarà curioso osservare in campo i nuovi principi di gioco con Gattuso contro una squadra del campionato cadetto. Le formazioni ufficiali: Napoli – Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Lozano. Allenatore: Gattuso Pescara – Fiorillo; Ventola, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Omeonga, Diambo; Galano, Belloni, Bocic. Allenatore: Oddo AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Alle 18:00 di venerdì 11 settembrescenderanno in campo in quel del San Paolo in occasione di un’. Continua il cammino degli azzurri verso l’inizio del campionato, previsto fra una decina di giorni contro il Parma. I giocatori chiave sono da poco rientrati dalle rispettive nazionali: da questo punto di vista sarà curioso osservare in campo i nuovi principi di gioco con Gattuso contro una squadra del campionato cadetto. Le formazioni ufficiali:– Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Lozano. Allenatore: Gattuso– Fiorillo; Ventola, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Omeonga, Diambo; Galano, Belloni, Bocic. Allenatore: Oddo AGGIORNA LA ...

Prove generali di campionato. Il Napoli torna allo stadio San Paolo per il test amichevole con il Pescara e Gattuto fa le prove a poco più di una settimana dall'esordio stagionale a ...

Prima stagionale per il Napoli allo Stadio San Paolo, ancora chiuso al pubblico causa emergenza Covid. Gli azzurri affrontano il Pescara dell'ex di turno Massimo Oddo, da calciatore all'ombra del ...

