La vera truffa dei partiti digitali è la loro democrazia a libertà limitata (Di venerdì 11 settembre 2020) … Da questa rassegna risulta evidente che la democrazia online nei partiti digitali è fortemente controllata dall’alto e gli iscritti sono spesso relegati a un ruolo puramente reattivo. Le forme di democrazia rappresentativa e plebiscitaria hanno un peso più rilevante rispetto alle forme partecipative. Le votazioni, che per loro natura implicano la scelta tra un numero limitato di opzioni, prevalgono quasi sempre rispetto alla discussione aperta che consente ai partecipanti di definire anche qualitativamente il contenuto delle proposte. Se da un lato è vero che sono state sperimentate forme di deliberazione online, dall’altro è anche vero che queste pratiche sono incapaci di riequilibrare un processo decisamente sbilanciato in favore della leadership e ... Leggi su linkiesta

LucaPrayer : @Kataklinsmann @Alexis7511 @ncorrasco Beh insomma, a parte che son 24 i milioni di motivi no? Poi se è vera la storia della truffa... - lorep98 : @Mikkimo4 @TRolfi Non penso sia sulla plusvalenza perché la fiorentina lo cedette per 1M all eintracht, È una truff… - eschatonit : @DM_Deluca @Jarluc @fcancellato Vero, ma se in ciò c'è una parte di vera profonda ipocrisia (si tratta in un certo… - aureumelio : @MediasetTgcom24 ADESSO E' UNA VERA TRUFFA TAMPONARA.CHI DECIDE CHI E' MALATO O NO.LORO NON CERCANO VIRUS MA DNA UM… - GiovanniRoi : Io sono la persona che per colpa dell’impresa mi sta ammazzando e mi hanno portato alla violazione di potere vivere… -

Ultime Notizie dalla rete : vera truffa La vera truffa dei partiti digitali è la loro democrazia a libertà limitata Linkiesta.it Torino, Gdf sequestra apparecchi da gioco illegali: multe per 400mila euro

All'interno di un bar di Torino scoperta dalla Guardia di finanza una sala giochi abusiva: apparecchi sequestrati e tre persone nei guai, 400mila euro di sanzioni. Nei guai il titolare di un bar e i p ...

Cassino, Si spaccia per avvocato e tenta di truffare un anziano, finisce in manette

Si è spacciato per un noto avvocato del foro di Cassino per mettere a segno una truffa ai danni di un anziano: smascherato e arrestato. A finire nella rete dei carabinieri di Cassino è stato un campan ...

All'interno di un bar di Torino scoperta dalla Guardia di finanza una sala giochi abusiva: apparecchi sequestrati e tre persone nei guai, 400mila euro di sanzioni. Nei guai il titolare di un bar e i p ...Si è spacciato per un noto avvocato del foro di Cassino per mettere a segno una truffa ai danni di un anziano: smascherato e arrestato. A finire nella rete dei carabinieri di Cassino è stato un campan ...