La fiera d’arte diventa digitale: aperta al pubblico miart 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli espositori, le diverse sezioni, le trattative riservate, i percorsi curatoriali. Tutto come in una fiera tradizionale, ma questa volta interamente allestita nella dimensione digitale. Dopo i rinvii e i dubbi seguiti allo scoppio della pandemia globale, miart apre al pubblico la prima edizione interamente digitale. Una piattaforma virtuale sviluppata con Artshell che ospita oltre 130 espositori, italiani e internazionali e che rappresenta un'opportunità che fiera Milano intende sfruttare anche nel futuro, come elemento da affiancare alla fiera tradizionale che è prevista per la primavera del 2021.Anche in questa edizione online, miart conferma di voler puntare sul dialogo tra arte moderna, contemporanea, emergente e design da ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli espositori, le diverse sezioni, le trattative riservate, i percorsi curatoriali. Tutto come in unatradizionale, ma questa volta interamente allestita nella dimensione. Dopo i rinvii e i dubbi seguiti allo scoppio della pandemia globale,apre alla prima edizione interamente. Una piattaforma virtuale sviluppata con Artshell che ospita oltre 130 espositori, italiani e internazionali e che rappresenta un'opportunità cheMilano intende sfruttare anche nel futuro, come elemento da affiancare allatradizionale che è prevista per la primavera del 2021.Anche in questa edizione online,conferma di voler puntare sul dialogo tra arte moderna, contemporanea, emergente e design da ...

larafacco_press : RT @QuidMagazine: FIERA MILANO sceglie Nicola Ricciardi come nuovo direttore artistico di miart per il prossimo triennio miart, Fiera Inter… - HankHC91 : RT @Exibart: Anche la ventiduesima edizione della fiera d’arte moderna e contemporanea, @ArtParisArtFair, apre le porte al pubblico al @Gra… - Exibart : Anche la ventiduesima edizione della fiera d’arte moderna e contemporanea, @ArtParisArtFair, apre le porte al pubbl… - GalleriaIlPonte : Video appena pubblicato @ miart, Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - QuidMagazine : FIERA MILANO sceglie Nicola Ricciardi come nuovo direttore artistico di miart per il prossimo triennio miart, Fiera… -

Ultime Notizie dalla rete : fiera d’arte Mes, Gentiloni: «Utilizzandolo Italia risparmierebbe 5-6 miliardi»». Tlc, da sviluppo fibra 180 mld aggiuntivi di Pil entro 2030 Il Sole 24 ORE