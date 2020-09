Internet, tutto quello che accade in un minuto sul web (Di venerdì 11 settembre 2020) Internet è un posto dove accadono molte cose. Vengono scambiate email, messaggi, chiamate, effettuati acquisti, visualizzati video, suonata musica e moltissimo altro. Indovinate: a livello globale quanti pacchi di Amazon vengono spediti al minuto? E quanti messaggi vengono scambiati su Facebook e su Whatsapp? Provateci, ma pensate in grande. Ogni minuto Amazon spedisce 6.659 pacchi, su Whatsapp si condividono 41.666.667 messaggi, mentre su Facebook 150 mila. Vi siete avvicinati? A quantificare cosa accade su Internet every single minute ci ha pensato Domo – società statunitense specializzata in strumenti di business intelligence – con l’infografica Data Never Sleeps - giunta all’edizione 8.0. L’infografica ci mostra quanto le tecnologie e i servizi ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Internet tutto L'intelligenza artificiale che sta imparando TUTTO internet è magnifica e un po' inquietante Esquire Italia Trent'anni fa nasceva il primo motore di ricerca

Prima di Google e prima di Yahoo! c'era la creatura di Alan Emtage: lanciato nel settembre del 1990, Archie ha dato il via a una fondamentale rivoluzione “La prima cosa che mi chiedono sempre è come m ...

Il Brasile sta costruendo un database con tutti i dati dei cittadini

Conoscere tutte le azioni di qualunque cittadino. Poterlo immediatamente individuare. Essere costantemente nelle condizioni di premiarlo o punirlo per i suo comportamenti. È il sogno (l’incubo) alla b ...

