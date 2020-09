Incentivi auto - Ecobonus, esauriti i fondi per la fascia 91-110 g/km (Di venerdì 11 settembre 2020) Come previsto, sono terminati stamattina i fondi statali per lacquisto di auto con emissioni di anidride carbonica comprese tra 91 e 110 g/km. I cento milioni stanziati con il cosiddetto decreto agosto, disponibili per gli acquisti effettuati a partire dal 15 del mese scorso, sono stati bruciati in appena dieci giorni dallapertura della piattaforma di prenotazione, avvenuta l1 settembre scorso. Curiosamente, però, nei giorni scorsi sono tornati disponibili quasi 1,3 milioni residui dei 50 stanziati, a partire dall1 agosto, dal vecchio (ma meno generoso) decreto rilancio e terminati dopo una settimana (ma in quel caso la somma era destinata a un insieme più ampio di vetture, visto che riguardava tutte quelle con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km). Probabilmente ciò è dovuto allo spostamento sul bonus disponibile dal 15 del ... Leggi su quattroruote

