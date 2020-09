Higuain negli States per firmare con l’Inter Miami

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo l'addio alla Juventus, sta per cominciare la nuova avventura oltreoceano di Gonzalo. L'attaccante è arrivato, dove firmerà con l'Inter. Ad accoglierlo, Jorge Mas, co-proprietario della squadra, che gli ha dato il benvenuto su Twitter. A warm welcome to Gonzalo, a world class striker and champion. ⁦@G⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J — Jorge Mas (@Jorge Mas) September 11, 2020