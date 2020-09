Flavio Briatore dall’isolamento: “Si parla solo di referendum, il governo ha dimenticato chi ormai vive di elemosina” (Di venerdì 11 settembre 2020) Flavio Briatore è tornato a usare i social con una certa costanza. Prima un post per Willy Monteiro nel quale l’imprenditore, in isolamento a casa di Daniela Santanché perché contagiato da covid-19, scrive: “Dobbiamo esigere giustizia per il povero Willy morto a 21 anni per colpa di 4 balordi”. Poi un post dove Briatore torna ad occuparsi di attualità politica: “Si parla tanto di referendum e si parla addirittura delle elezioni del Presidente della Repubblica che saranno nel 2022. Mi domando quanti italiani hanno avuto accesso ai fondi promessi da questo governo – scrive – che adesso si preoccupa solo della tenuta dell’esecutivo e parla solo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

