Facebook ti paga per cancellarti: 'Fino a 120 dollari a profilo, anche Instagram'. Ecco perché (Di venerdì 11 settembre 2020) Facebook ti paga per disattivare l'account sullo stesso social o anche su Instagram : Fino a 120 dollari per ogni utente che dovesse cancellarsi. La novità non riguarda però tutto il mondo, ma solo ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 settembre 2020)tiper disattivare l'account sullo stesso social osua 120per ogni utente che dovesse cancellarsi. La novità non riguarda però tutto il mondo, ma solo ...

Esperimento di Facebook in vista delle elezioni americane di novembre: pagherà fino a 120 dollari gli utenti, un gruppo a campione, per disattivare il proprio profilo sul social e anche su Instagram q ...

