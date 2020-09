Effetto Covid sul lavoro, nel secondo trimestre -470 mila occupati (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'emergenza sanitaria per il Covid-19 si è fatta sentire pesantemente sul mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2020. secondo la “Lettura integrata” fornita dall'Istat, le ore lavorate hanno registrato una forte diminuzione rispetto sia al trimestre precedente (-13,1%) sia allo stesso periodo del 2019 (-20,0%). Si tratta di andamenti coerenti con la fase di eccezionale caduta dell'attività economica, con una flessione del Pil nell'ultimo trimestre pari al 12,8% in termini congiunturali.Dal lato dell'offerta di lavoro, nel secondo trimestre del 2020 il numero di persone occupate subisce un ampio calo sul trimestre precedente (-470 ... Leggi su liberoquotidiano

Daniele_Manca : Le vaccinazioni allenano il sistema immunitario (anche contro il Covid) Un effetto che sarebbe alla base della magg… - mante : Poiché la banda ultra larga è fondamentale in tempi di Covid il Governo ha spostato 1,1 miliardi che servivano per… - stefanociavatta : Anche quest'anno c'è a modo suo nonostante il Covid l'#alzheimerfest di @mikele_farina. settembre per me resta nero… - IRESFVG : RT @ConfindustriaUd: Effetto #COVID sull'#export | Tra aprile e giugno calo record: -26,7% in #FVG | Tra i settori più colpiti #siderurgia,… - IRESFVG : Effetto #COVID sull’export regionale #Fvg: meno 26,7 per cento nel secondo trimestre @udinetoday t -