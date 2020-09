È nato il secondo figlio di Leighton Meester e Adam Brody (Di venerdì 11 settembre 2020) Niente classico post su Instagram con manine in primo piano. La nascita del secondo figlio di Leighton Meester e Adam Brody, coppia di attori americani adoratissima dal pubblico Millennials e Gen-Z, è stata confermata da Brody, 40 anni, con una dichiarazione rilasciata alla piattaforma di streaming Twitch Tv (di proprietà Amazon). È qui che, infatti, il neo papà (bis) ha fatto sapere che sua moglie aveva dato alla luce il loro secondo bebé. Di cui non si sa il nome quale sia, ma si sa che è un maschietto e che, cosa ben più importante, sta bene. «Ebbene sì, abbiamo un secondo bambino», ha commentato Adrien Brody, salito alla ribalta con la celebre serie tv The O.C. Come da copione, il papà è al settimo cielo è evidente: «È un maschietto ed è un sogno». Marito e moglie dal 2014, quando si sono sposati con cerimonia a porte rigorosamente chiuse, Brody e l’ex star di Gossip Girl hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Arlo Day, un anno dopo il sì, il 4 agosto 2015. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 settembre 2020) Niente classico post su Instagram con manine in primo piano. La nascita del secondo figlio di Leighton Meester e Adam Brody, coppia di attori americani adoratissima dal pubblico Millennials e Gen-Z, è stata confermata da Brody, 40 anni, con una dichiarazione rilasciata alla piattaforma di streaming Twitch Tv (di proprietà Amazon). È qui che, infatti, il neo papà (bis) ha fatto sapere che sua moglie aveva dato alla luce il loro secondo bebé. Di cui non si sa il nome quale sia, ma si sa che è un maschietto e che, cosa ben più importante, sta bene. «Ebbene sì, abbiamo un secondo bambino», ha commentato Adrien Brody, salito alla ribalta con la celebre serie tv The O.C. Come da copione, il papà è al settimo cielo è evidente: «È un maschietto ed è un sogno». Marito e moglie dal 2014, quando si sono sposati con cerimonia a porte rigorosamente chiuse, Brody e l’ex star di Gossip Girl hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Arlo Day, un anno dopo il sì, il 4 agosto 2015.

