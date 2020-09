È avvenuto uno scambio di 26 latitanti tra Italia e Romania (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Sono complessivamente 26 i latitanti arrestati che ieri Italia e Romania si sono scambiati nel quadro della collaborazione operativa tra le forze dell'ordine dei due Paesi. L'operazione è stata condotta dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) della Direzione centrale della polizia criminale, guidata dal prefetto Vittorio Rizzi. Con un volo charter Roma-Bucarest partito ieri mattina all'alba da Fiumicino sono stati consegnati alle autorità romene 11 uomini e 2 donne, già detenuti in Italia, con curriculum criminali che annoverano furti, rapine, sfruttamento della prostituzione e violenze sessuali, e che sconteranno il resto delle loro pene detentive nelle carceri rumene. Tratta inversa, Bucarest-Milano Malpensa, invece, per altrettanti ex latitanti, 10 ... Leggi su agi

