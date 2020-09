De Laurentiis positivo in Lega I big del calcio ora a rischio

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 11 settembre 2020) Franco Ordine Il patron del Napoli all'assemblea con febbre: "Colpa delle ostriche". Da Cairo ad Agnelli, test e isolamento «Aurelio èal Covid-19!». Alle 20 in punto di mercoledì 9 settembre, giornata di grande soddisfazione per Paolo Dal Pino, presidente da pochi mesi delladi serie A, con in tasca l'approvazione della new com per gestire i diritti tv e commerciali con la collaborazione di fondi stranieri, è scattato il panico nelitaliano. La telefonata ricevuta dal numero uno dell'associazione dei club è stata un pugno nello stomaco. Da quel momento sono partite le chiamate per avvertire tutti i partecipanti all'assemblea svoltasi qualche ora prima, a Milano, nei locali dell'hotel Hilton, due passi dalla stazione centrale. Per molti colleghi di De ...