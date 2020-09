Coppa di Germania 2020: Mainz a valanga, eliminato l’Hertha Berlino (Di venerdì 11 settembre 2020) Si apre con una sorpresa la Coppa di Germania 2020, che vede subito l’eliminazione dell’Hertha Berlino al termine di un match pirotecnico contro il Braunschweig. 5-4 il punteggio finale in favore dei padroni di casa, trascinati da una tripletta di Kobylanski. Avanza invece il Mainz, che supera senza problemi l’Havelse per 5-1. Partecipano alla festa del gol due ex conoscenze del Palermo, Quaison e Sallai, ma soprattutto Mateta, autore di una tripletta. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Si apre con una sorpresa ladi, che vede subito l’eliminazione dell’Herthaal termine di un match pirotecnico contro il Braunschweig. 5-4 il punteggio finale in favore dei padroni di casa, trascinati da una tripletta di Kobylanski. Avanza invece il, che supera senza problemi l’Havelse per 5-1. Partecipano alla festa del gol due ex conoscenze del Palermo, Quaison e Sallai, ma soprattutto Mateta, autore di una tripletta.

