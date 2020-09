Cambiare l’Europa lungo la frontiera invisibile con l’Africa (Di venerdì 11 settembre 2020) Sui 18 metri del veliero Alex della ong Mediterranea Saving Humans, nelle acque mediterranee tra l’Italia e la Libia, tra il 4 e il 7 luglio del 2019 erano in settanta, undici membri dell’equipaggio tra i quali attivisti, giornalisti, e 59 migranti soccorsi da un barcone. ALESSANDRA SCIURBA è la presidente di quella che i fondatori, più che un’organizzazione non governativa, definiscono come un’azione non governativa. Il suo Salvarsi insieme (Ponte alle Grazie, pp. 159, euro 15) è una sorta … Continua L'articolo Cambiare l’Europa lungo la frontiera invisibile con l’Africa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 settembre 2020) Sui 18 metri del veliero Alex della ong Mediterranea Saving Humans, nelle acque mediterranee tra l’Italia e la Libia, tra il 4 e il 7 luglio del 2019 erano in settanta, undici membri dell’equipaggio tra i quali attivisti, giornalisti, e 59 migranti soccorsi da un barcone. ALESSANDRA SCIURBA è la presidente di quella che i fondatori, più che un’organizzazione non governativa, definiscono come un’azione non governativa. Il suo Salvarsi insieme (Ponte alle Grazie, pp. 159, euro 15) è una sorta … Continua L'articolol’Europalacon l’Africa proviene da il manifesto.

Piu_Europa : 'Dicono che è una battaglia persa. Ma le battaglie perse sono quelle che vanno combattute per cambiare davvero le c… - GiacomoMole : RT @GiacomoCrovett1: @martinacarletti Comunque, la stragrande maggioranza di chi vota Lega, lo fa nella speranza di fermare gli sbarchi...… - clarissa_gmai : RT @davcarretta: “Moria ci ricorda in modo brusco ciò che dovremmo cambiare in Europa”, dice @MargSchinas Cosa cambierà? L’Ue “finanzier… - micheleficara : [#DATI] Purtroppo l’utente medio non si rende (ancora) conto che è solo un limone di DATI da spremere senza che nem… - MarzioMalizia : RT @davcarretta: “Moria ci ricorda in modo brusco ciò che dovremmo cambiare in Europa”, dice @MargSchinas Cosa cambierà? L’Ue “finanzier… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiare l’Europa Bce, stimoli all’economia necessari Lagarde: «Monitoreremo il cambio dell’euro» Corriere della Sera