Basket in carrozzina | riprende l’attività dell’HBari 2003 Campionato di serie B

Di Francesco Santoro: riprende l'attività dell'HBari 2003, squadra di Basket in carrozzina che milita nel torneo di serie B. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 21 settembre alle 19 al PalaLaforgia quando il gruppo si ritroverà per effettuare il primo allenamento. « Dopo il lungo stop a causa del Covid, in questi giorni sono in corso i preparativi e la revisione delle carrozzine sportive – afferma il presidente del club, Gianni Romito-. La carrozzina rappresenta per i nostri atleti l'elemento differenziante: è quella che ci aiuta ad avere prestazioni eccellenti anche in ambito sportivo e che ci permette di trasformare i nostri limiti in punti di forza. Ruote da pulire, schienali da stringere, giunture da ...

Lo studio: “Predicting the fate of basketball throws: an EEG study on expert action prediction in wheelchair basketball players” mostra come l’esperienza sportiva consenta ai giocatori di basket in ca ...

Bari - basket in carrozzina - Riparte la Stagione Sportiva dell’Hbari2003. ????

Dopo il lungo fermo a causa del Covid, in questi giorni sono in corso i preparativi e la revisione delle carrozzine sportive che i nostri atleti ritrovano dopo tanto tempo. La carrozzina rappresenta p ...

