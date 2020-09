Baldur's Gate 3 avrà l'italiano al lancio ma non nella fase di accesso anticipato (Di venerdì 11 settembre 2020) Larian Studios aggiorna i fan di Baldur's Gate 3 confermando che l'atteso gioco avrà la lingua italiana al momento del lancio ma non durante la fase di accesso anticipato.In realtà si tratta di una buona notizia, poiché quando sarà disponibile la versione 1.0 del gioco le circa 46.000 righe di dialogo saranno disponibili nella nostra lingua.Tra le lingue confermate per l'accesso anticipato ci saranno l'inglese, il cinese semplificato, il francese, il tedesco, il polacco, il russo e lo spagnolo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Baldur's Gate 3 avrà l'italiano, ma ci sarà da attendere

