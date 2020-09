Azzolina: no alla rilevazione della temperatura da parte delle scuole in Piemonte (Di venerdì 11 settembre 2020) La ministra Azzolina si è dichiarata contraria all’ordinanza emanata dal governatore del Piemonte, Cirio, che impone la misurazione della temperatura da parte delle istituzioni scolastiche all’arrivo a scuola, e ha dichiarato “Non escludiamo la possibilità di aprire un contenzioso con la Regione Piemonte e impugnare il decreto del presidente Cirio”. Questo, perché, il ministero ha evidenziato nero su bianco che le temperature vanno prese a casa, e che gli studenti contagiati non devono prendere i mezzi di trasporto per raggiungere la scuola e contagiare a loro volta altri soggetti. Inoltre, “non si può a 4 giorni dall’apertura cambiare le regole del gioco. È una questione di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 11 settembre 2020) La ministrasi è dichiarata contraria all’ordinanza emanata dal governatore del, Cirio, che impone la misurazionedaistituzioni scolastiche all’arrivo a scuola, e ha dichiarato “Non escludiamo la possibilità di aprire un contenzioso con la Regionee impugnare il decreto del presidente Cirio”. Questo, perché, il ministero ha evidenziato nero su bianco che le temperature vanno prese a casa, e che gli studenti contagiati non devono prendere i mezzi di trasporto per raggiungere la scuola e contagiare a loro volta altri soggetti. Inoltre, “non si può a 4 giorni dall’apertura cambiare le regole del gioco. È una questione di ...

