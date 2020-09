Al via il II Motoraduno delle Polizie Locali del Lazio (Di venerdì 11 settembre 2020) . Partenza da Marino salutati dalla banda musicale di Polizia Locale di Roma Capitale e accolti dagli Amministratori comunali. Arrivo previsto a Cisterna di Latina Questo è l’obiettivo che l’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio si è posta e che si sta concretizzando nell’organizzazione del II° Motoraduno delle Polizie Locali e degli amici delle forze di polizia. L’evento si terrà il 12/09/2020 e partirà da Marino per giungere e tagliare il traguardo a Cisterna di Latina, la prima città dell’area pontina che, nel gennaio 2021, ospiterà la 33ª edizione della Festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale. Anche questa seconda edizione, così come accaduto proprio a Marino il 19 gennaio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Al via il II Motoraduno delle Polizie Locali del Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : via Motoraduno Al via il II Motoraduno delle Polizie Locali del Lazio Il Corriere della Città Marino, al via il 2° motoraduno delle Polizie Locali del Lazio

Ancora qualche giorno e si parte…anzi si ri-parte. Questo è l'obiettivo che l'Associazione Polizia L ...

Marino – Tutto pronto per il Motoraduno delle Polizie Locali del Lazio, si partirà da Piazza S. Barnaba

Ancora qualche giorno e si parte…anzi si ri-parte. Questo è l’obiettivo che l’ Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio si è posto e che si sta concretizzando nell’organizzazione del II Motoradun ...

Ancora qualche giorno e si parte…anzi si ri-parte. Questo è l'obiettivo che l'Associazione Polizia L ...Ancora qualche giorno e si parte…anzi si ri-parte. Questo è l’obiettivo che l’ Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio si è posto e che si sta concretizzando nell’organizzazione del II Motoradun ...