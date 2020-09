VIDEO | Resort blocca migrazione degli gnu in Kenya, sarà abbattuto (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – Un resort turistico costruito vicino al fiume Mara, in Kenya, che bloccava la migrazione degli gnu sarà abbattuto in settimana. Ad annunciarlo è stato un senatore della zona, Ledama Ole Kina, dopo un’ordinanza governativa. In un’intervista con l’emittente britannica Bbc, il senatore ha riferito che il resort, che ha bloccato per dieci giorni il passaggio degli gnu, era illegale e situato in un posto dove di solito non questi non transitavano ma che “a causa delle forti piogge gli animali sono stati spinti a cercare un posto più sicuro”. Ole Kina ha aggiunto che l’intera zona del fiume Mara sarà mappata e altri eventuali insediamenti illegali saranno anch’essi abbattuti in tempi rapidi. Della storia si sono occupati in questi giorni diversi quotidiani del Kenya, tra i quali The Standard. Martedì il ministro del Turismo kenyota, Najib Balala, aveva postato su Twitter un video in cui si vedeva una mandria di gnu che veniva respinta da alcune persone. Il ministro aveva subito chiesto al governatore della regione di agire per rimuovere il resort. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Resort blocca migrazione degli gnu in Kenya, sarà abbattuto Orso M49, Costa: “Saperlo in gabbia fa male, meglio radiocollare”. E ordina un controllo al Casteller Wwf: “L’orso M49 non può stare al Casteller”. E l’Enpa impugna ordinanza per l’altro orso ‘Papillon’ torna in gabbia, l’orso M49 è stato catturato con una trappola a tubo 725mila persone l’anno, è la zanzara il peggior killer Anche i fenicotteri scelgono la spiaggia di Riccione Leggi su dire

Covid a la Maddalena, la rabbia dei «reclusi» nel resort di Santo Stefano sfogata sui social Corriere TV 50 tartarughine 'caretta caretta' si tuffano nelle limpide acque del Salento davanti agli occhi emozionati dei turisti

Anche loro hanno scelto la Puglia. Le uova si sono schiuse dopo 52 giorni di incubazione e le piccole tartarughe sono uscite nella tarda serata. Gli operatori del centro recupero tartarughe del museo ...

