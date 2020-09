‘Uomini e Donne’, la verità sul lifting di Gemma Galgani: ecco chi ha pagato l’intervento! (Di giovedì 10 settembre 2020) La stagione televisiva è iniziata con una grande novità per Gemma Galgani. La torinese, infatti, si è presentata alla prima puntata del dating show con un aspetto leggermente diverso, tutto merito del lifting a cui ha deciso di sottoporsi per ringiovanire i suoi lineamenti. Le telecamere di Uomini e Donne hanno documentato i passaggi salienti prima dell’intervento che, stando alle parole di lei, sarebbe stato pagato interamente dalla dama. Intervistata dal settimanale Nuovo, infatti, ha ammesso: Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola. Non vorrei quantificare il costo dell’operazione perché è talmente bella l’esperienza che ho vissuto che sinceramente la ... Leggi su isaechia

