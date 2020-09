"Un ragazzino di 22 anni, deve crescere". Binotto, inspiegabile bordata a Leclerc: Ferrari, che succede? (Di giovedì 10 settembre 2020) Del drammatico momento della Ferrari, il team principal Mattia Binotto ne parla al Tg3. In Formula 1, per Maranello, è notte fonda e lui è il primo sul banco degli imputati: "Avevamo lo scorso anno un vantaggio di motore che oggi non abbiamo più. Abbiamo sviluppato una macchina tenendo conto di un vantaggio che poi è sparito", premette confermando che le difficoltà di quest'anno derivano dall'indagine Fia sulla power-unit e dal seguente accordo segreto tra Federazione e scuderia. Poi, le parole sui piloti. E Binotto, stranamente, sembra usare un poco di bastone con Charles Leclerc e carota con Sebastian Vettel, il tedesco in questa stagione quasi sempre dietro e fresco di firma con la Aston Martin per il prossimo anno (l'ufficialità dell'accordo è uscita dopo ... Leggi su liberoquotidiano

AnnalovesInter : RT @AUniversale: Un ragazzino di 21 anni viene ammazzato di botte da suoi potenziali elettori dopo un pestaggio di 20 minuti e lei dedica a… - illa883 : RT @AUniversale: Un ragazzino di 21 anni viene ammazzato di botte da suoi potenziali elettori dopo un pestaggio di 20 minuti e lei dedica a… - furorbianconero : @FabrizioRomano Ma datti una svegliata cazzo, non ti è bastata la figura di merda con Kulusevski? Sei un giornalist… - bobbizbp : RT @ZanAlessandro: 7 settembre 2020, Brindisi, comizio di #Salvini. A un ragazzino di 15 anni viene strappata dalle mani una bandierina arc… - franco_dragoni : @Marco__Tullio @tripposauro @TwitterSafety @Quirinale @StopHateAndFake Passa da casa mia che ti presento quel ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzino anni San Foca, ragazzino picchiato: la denuncia La Gazzetta del Mezzogiorno Intervista esclusiva a Raimondo Todaro

Raimondo, come ti stai preparando in vista del ritorno di “Ballando con le stelle”? Abbiamo cominciato le prove e facciamo doppia sala quasi tutti i giorni alternandola ad un po’ di palestra sperando ...

Don Aniello Manganiello a Scampia: «Sono tornato sul fronte»

«Anie', bentornato!». Da finestre e balconi, come quelle della famiglia Del Bono e Nocera all'isolato 11 del rione Don Guanella, è tutto un tripudio per il ritorno di don Aniello Manganiello, parroco ...

Raimondo, come ti stai preparando in vista del ritorno di “Ballando con le stelle”? Abbiamo cominciato le prove e facciamo doppia sala quasi tutti i giorni alternandola ad un po’ di palestra sperando ...«Anie', bentornato!». Da finestre e balconi, come quelle della famiglia Del Bono e Nocera all'isolato 11 del rione Don Guanella, è tutto un tripudio per il ritorno di don Aniello Manganiello, parroco ...