Un altro incendio al porto di Beirut. Nella città traumatizzata tornano paura e sospetti (Di giovedì 10 settembre 2020) tornano le fiamme e la paura a Beirut: un vasto incendio è divampato oggi proprio Nella zona del porto, a poco più di un mese dall’esplosione che ha devastato interi quartieri della città e ucciso quasi 200 persone. ”È troppo presto” per dire se l’incendio “sia stato causato dal caldo o da qualche errore di altro tipo”, ha dichiarato il direttore del porto di Beirut, Bassem al-Qaisi, alla radio Voice of Lebanon. Al-Qaisi ha fatto sapere che il rogo è scoppiato in un magazzino dove erano stipati carburante e pneumatici.Si tratta del secondo incendio al porto di questa settimana: martedì ne è scoppiato ... Leggi su huffingtonpost

