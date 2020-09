Uber Taxi arriva a Napoli: le novità per gli utenti (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da oggi nel capoluogo campano sarà attivo il noto servizio di trasporto Uber. Napoli è così tra le prime città d’Italia ad usufruire di Uber Taxi. Da oggi, infatti, circa 50 Taxi, che si sono registrati sull’App Uber, potranno essere a disposizione di tutti i napoletani e non solo che hanno necessità di spostarsi in città. Questo grazie all’apposita App, scaricabile gratuitamente su tutti i cellulari. Difatti non si tratta però del “normale” Uber che utilizza autisti privati con le proprie vetture, come funziona solitamente, ma tassisti tradizionali che hanno aderito alla piattaforma. “A Napoli – ha ... Leggi su anteprima24

Uber Taxi arriva a Napoli: da oggi anche nella città campana ci si potrà spostare usufruendo del celeberrimo servizio di trasporto. Anche a Napoli, da oggi, si potrà usufruire dei servizi di Uber Taxi ...

Napoli è la seconda città italiana – la prima è stata Torino – in cui sarà disponibile il famoso servizio Uber Taxi, il servizio di trasporto utilizzato in tutto il mondo. A partire da oggi, giovedì 1 ...

