Tutino e Palmiero verso la Salernitana: superata la concorrenza di due club di B (Di giovedì 10 settembre 2020) Potrebbe forse concludersi la telenovela relativa al futuro di Gennaro Tutino e Luca Palmiero in uscita dal Napoli. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : #Tutino e #Palmiero dal @sscnapoli alla @OfficialUSS1919 #calciomercato @SkySport #serieB - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Via libera, o quasi, per Tutino e Palmiero dal Napoli alla Salernitana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Via libera, o quasi, per Tutino e Palmiero dal Napoli alla Salernitana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Via libera, o quasi, per Tutino e Palmiero dal Napoli alla Salernitana - napolimagazine : TMW - Via libera, o quasi, per Tutino e Palmiero dal Napoli alla Salernitana -