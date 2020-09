TIMVISION FLOATING THEATRE: PROSEGUE, CON SUCCESSO, LA SECONDA SETTIMANA DI EVENTI (Di giovedì 10 settembre 2020) Anche la SECONDA SETTIMANA del TIMVISION FLOATING THEATRE ha registrato il tutto esaurito ogni sera e l'arena sull'acqua al Laghetto dell'Eur di Roma si avvia alla terza SETTIMANA di programmazione. Sarà la volta di Vincenzo Marra che introdurrà il suo nuovo film “La volta buona”, prodotto da Lotus Production e TIMVISION, e già stato presentato ad Alice nella città, in cui si parla “di calcio da un punto di vista inedito”, come scrive il sito Movieplayer nell'ottima recensione. Bartolomeo (Massimo (...) - Musica e Spettacoli Leggi su feedproxy.google

venerdì 11 settembre alle 21.00 saranno proiettate in contemporanea in due arene galleggianti, il TIMVISION FLOATING THEATRE di Roma sul laghetto dell’Eur e il BOAT IN CINEMA CAMPARI all’Arsenale di V ...Due le anteprime del weekend: la nuova serie “Mrs. America” con Cate Blanchett e il film d’animazione “Mister Link”. Ecco il programma della terza settimana. Roma, 9 settembre 2020 – Anche la seconda ...