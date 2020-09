Tap, domani a Lecce due processi: uno è per disastro ambientale (Di giovedì 10 settembre 2020) BARI – Iniziano domani a Lecce due processi che in diversa maniera riguardano la società Trans Adriatic Pipeline (TAP AG) e il contestato gasdotto Tap. In uno la società vedrà rivolgersi l’accusa di disastro ambientale assieme ai propri manager e alle società a cui sono stati appaltati i lavori di costruzione. Nell’altro non si esclude che Trans Adriatic Pipeline possa costituirsi parte civile nel procedimento contro oltre novanta persone che hanno intrapreso una resistenza pacifica per fermare i lavori di costruzione del gasdotto. Leggi su dire

