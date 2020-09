“Prima ero così”. Oggi è una delle più belle e amate d’Italia, ma non è sempre stata ‘perfetta’… Ed è lei stessa a dirlo: “Non dobbiamo vergognarci” (Di giovedì 10 settembre 2020) Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: Paola Di Benedetto è una delle più belle influencer e showgirl in circolazione. Diventata nota al grande pubblico per essere stata la ‘Madre Natura’ di Ciao Darwin, Paola è sempre stata ammirata per la sua incredibile bellezza e il suo corpo da urlo. Già nel programma condotto da Paolo Bonolis aveva fatto sfOggio del suo fascino, ma poi ha avuto modo di farsi conoscere anche come persona nei reality a cui ha partecipato. La Di Benedetto, infatti, è stata concorrente prima de L’Isola dei Famosi e poi del Grande Fratello Vip. Proprio al Gf Vip si è fatta maggiormente apprezzare dal pubblico, che l’ha premiata con la vittoria finale. sempre ... Leggi su caffeinamagazine

itsvengenzz : - lei, la stava seguendo. Partiamo e tutto ok. A un certo punto la prima sparisce e rimaniamo io e l’altra che parc… - itsvengenzz : Ho sognato che dovevo andare al concerto dei Mars al Forum di Assago, ero da sola con la mia macchinina. Arrivo su… - italianbabcia : Prima ero fuori con il cane e sono passati due bambini del vicinato con le biciclette e una bambina ha detto “ stai… - JasxHaz : @seicomearte Prima anche io ero intimidating con l’amata Gigi, adesso non riesco nemmeno io a prendermi sul serio con il fagiolino. - Dafnecms : @madelyncms @estercmss prima ne avevo molti di più, però ero inattiva quindi ho disattivato -

Ultime Notizie dalla rete : “Prima ero "Erano delle furie", il racconto di un amico di Willy Affaritaliani.it