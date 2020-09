Paola Di Benedetto si mostra senza filtri: il prima e il dopo stupisce i fan (Di giovedì 10 settembre 2020) Anche Paola Di Benedetto si è mostrata senza filtri. La ragazza ha fatto vedere ai suoi fan delle immagini inedite del suo viso. Paola Di Benedetto, Fonte foto: Instagram (paodb)L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha voluto mandare un messaggio importante ai suoi follower. Da diverso tempo si sta parlando di skin positivity, in cui vari volti dello spettacolo si mostrano senza filtri, facendo vedere ai propri follower in che stato è la pelle in particolare quella del viso. Ad inaugurare questa scia è stata Aurora Ramazzotti, che con un atto di coraggio, ha postato sui social una foto del suo viso in primo piano contornato dall’acne. Una scelta che ha fatto sì che ... Leggi su chenews

sunsetl87942354 : quindi 'Disconessi', il nuovo programma con Paolo Ciavarro, Giulia Salemi e Paola Di Benedetto ...andrà in onda da… - SlowHIsmedicine : Ok. Perché Paola di Benedetto è stra bella anche con l’acne ed io sembro un clown (anche con solo un brufolo in fac… - fontanabuona : Recco: Paola Volpi vince il “Gianni di Benedetto e Piero Franzosa” - tigullio_tweet : Recco: Paola Volpi vince il “Gianni di Benedetto e Piero Franzosa” - Paola_zrz : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Sulla sedia della Azzolina si sono seduti negli anni Benedetto Croce, Giovanni Spadolini, Aldo Moro, il pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Benedetto Paola Di Benedetto, la trasformazione è sorprendente: l’ex gieffina si mostra proprio così SoloGossip.it Paola Di Benedetto, la trasformazione è sorprendente: l’ex gieffina si mostra proprio così

Paola Di Benedetto, la trasformazione è sorprendente: l’ex gieffina si mostra proprio così, ecco le immagini del ‘prima’ e ‘dopo’ a confronto. Paola Di Benedetto , la sorprendente trasformazione: l’ex ...

Paola Di Benedetto: l’incredibile trasformazione dell’ex gieffina

Paola Di Benedetto ha mostrata sui social l'incredibile trasformazione che l'ha vista protagonista: le foto e il messaggio dell'ex gieffina Paola Di Benedetto è senza dubbio una delle donne più belle ...

Paola Di Benedetto, la trasformazione è sorprendente: l’ex gieffina si mostra proprio così, ecco le immagini del ‘prima’ e ‘dopo’ a confronto. Paola Di Benedetto , la sorprendente trasformazione: l’ex ...Paola Di Benedetto ha mostrata sui social l'incredibile trasformazione che l'ha vista protagonista: le foto e il messaggio dell'ex gieffina Paola Di Benedetto è senza dubbio una delle donne più belle ...