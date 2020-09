Omicidio Willy, minacciato sui social l’avvocato dei ragazzi indagati: “Ti ammazziamo” (Di giovedì 10 settembre 2020) Omicidio Willy, minacciato avvocato dei ragazzi indagati: “Ti ammazziamo” Non sono solo i quattro ragazzi di Artena, indagati per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, a essere presi di mira dagli insulti degli utenti sui social: adesso anche il loro avvocato, Massimiliano Pica, è stato insultato e minacciato di morte dal popolo del web. “Dì all’avvocato che lo ammazziamo”: è questo il contenuto di una telefonata anonima ricevuta dal legale nel suo studio, che fa il paio con le decine di minacce arrivate sui suoi ... Leggi su tpi

