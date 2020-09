Omicidio di Colleferro, la prima telefonata al 112: «Un ragazzo è stato menato, potete venire?» – L’audio (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono le 3.25 della notte tra sabato e domenica quando al 112 arriva una telefonata con una urgente richiesta di intervento: «Qui c’è un ragazzo che è stato menato. potete venire subito, per favore?». La voce è quella di un giovane che dice di trovarsi di fronte al bar di Colleferro, il Due di picche. Nella clip è possibile ascoltare l’audio originale – un’esclusiva di AdnKronos – di questa prima chiamata per richiesta di soccorso al numero per le emergenze. Il giovane picchiato – Willy Monteiro Duarte, morto per politriaumi e forte shock come dimostrerà l’autopsia – ha «bisogno di un’ambulanza», come risponde la giovane voce, con tono ... Leggi su open.online

