Omicidio De Paola, Gianluca Di Matola ha confessato (Di giovedì 10 settembre 2020) Come anticipato da Avellino Today dietro all'episodio potrebbe esserci un diverbio tra la vittima e Bartolomeo Di Matola, con Gianluca Di Matola che sarebbe intervenuto in un secondo momento, quello ... Leggi su avellinotoday

ottopagine : Omicidio De Paola, Di Matola offre la sua versione #SanMartinoValleCaudina - sono_paola : Allora sport e film e giochi diventano appunto uno sfogo. Uno sfogo per quei periodi di pace in cui la violenza non… - wam_the : Omicidio De Paola, l’indagato ha confessato - wam_the : Omicidio De Paola, trovata l’auto dell’altro indagato: lui è sparito - irpiniatimes1 : Omicidio del boss Orazio De Paola, il 31enne ha confessato -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Paola

Proseguono le indagini per far luce sull’omicidio di Orazio De Paola, il 58enne ucciso con cinque colpi di pistola a San Martino Valle Caudina. Ieri il fermo del 31enne Gianluca Di Matola, a Roma, ogg ...È in carcere il 31enne sospettato dell'omicidio di Orazio De Paola, il boss del clan Pagnozzi di 58 anni, ucciso con 5 colpi di pistola a bruciapelo ieri mattina, 8 settembre, a San Martino Valle Caud ...