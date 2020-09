«Nuevo Orden», in Messico esplode la violenza di classe (Di venerdì 11 settembre 2020) Il film del regista messicano Michel Franco Nuevo Orden in concorso ci ha fatto ricordare i tempi in cui la critica cinematografica definiva «autoritari» e quindi inaccettabili i film che senza lasciare spazio alla pluralità dei piani di racconto e alle argomentazioni, ai sottotesti, passavano per manifesti politici. Nuevo Orden non vuole neanche esserlo, dotato di etichetta di film fantascientifico, Vorrebbe raccontare un futuro prossimo, mentre in realtà elabora riferimenti delle dittature latinoamericane del recente passato con precise connotazioni messe … Continua L'articolo «Nuevo Orden», in Messico esplode la violenza di classe proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

repubblica : Venezia 77, rosso e nero: sul red carpet le attrici di 'Nuevo orden' del messicano Michel Franco [aggiornamento del… - AriannaFinos : RT @cinematografoIT: Lo shock di #Venezia77 arriva con la violenta distopia di Michel Franco: apocalisse messicana, dalla disperazione del… - AntonioRetni76 : RT @sole24ore: «Nuevo orden», dal Messico un film shock pronto a far discutere - Mauxa : #Venezia77 #NuevoOrden il film sulle diseguaglianze sociali - antonie85321896 : RT @sole24ore: «Nuevo orden», dal Messico un film shock pronto a far discutere -