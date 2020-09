Mps: convocata per il 4 ottobre l’assemblea straordinaria (Di giovedì 10 settembre 2020) L’assemblea straordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena, Mps è stata convocata per il prossimo 4 ottobre 2020. In una nota venerdì scorso la banca di Siena scrive: “Facendo seguito al comunicato del 2 settembre 2020 con cui Mps ha reso noto di aver ricevuto il provvedimento autorizzativo finale, da parte della Banca Centrale Europea (Bce) in merito al progetto di scissione parziale non proporzionale di Mps in favore di Amco alla scissione, si comunica che è convocata l’assemblea straordinaria della Banca a Siena per il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 10:30, in unica convocazione”. In particolare, quindi, i soci di Mps dovranno deliberare sul progetto di scissione parziale proporzionale di Mps Capital Services Banca per le imprese ... Leggi su giornal

GazzettadiSiena : Convocata per il 4 ottobre - Agenparl : BANCA MPS: CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL 20 OTTOBRE 2020 - -