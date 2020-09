Merkel, 'oggi non esiste una politica Ue sull'immigrazione' (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - BERLINO, 10 SET - "Non possiamo essere soddisfatti della politica migratoria europea. In pratica oggi non esiste ed è un pesante fardello per l'Europa": lo ha detto senza mezzi termini la ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Merkel oggi Merkel, 'oggi non esiste una politica Ue sull'immigrazione' - Ultima Ora Agenzia ANSA Migranti: Merkel annuncia piano franco-tedesco per accogliere minori da Moria in Ue

Berlino, 10 set 19:17 - (Agenzia Nova) - La cancelliera Angela Merkel a Merkel ha annunciato un'iniziativa franco-tedesca per accogliere nell'Ue 400 minori non accompagnati già nel campo profughi di M ...

