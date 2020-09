Mario Giordano: «Azzolina ti attaccano perché incapace, no perché sei donna». E Salvini rincara la dose (Di giovedì 10 settembre 2020) Mario Giordano alla prima puntata di Fuori dal Coro, su Rete 4 non ha risparmiato critiche a Lucia Azzolina. Giordano facendo seguito alle continue lamentele dell’Azzolina («Mi attaccano perché sono donna»), ha replicato senza peli sulla lingua. «Azzolina, non ti attaccano perché donna. Ma perché sei un’incapace, lo sanno tutti». E ancora: «Ci sono stati sei mesi di tempo. In sei mesi si costruivano nuove scuole. Io non ho ancora capito a che cosa serve il banco con le rotelle». Poi la stoccata finale: «Un’estate a parlare del banco con le rotelle. Mi è venuto il sospetto che finalmente al ministero ... Leggi su secoloditalia

