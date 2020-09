Macron aizza il Mediterraneo contro la Turchia ma resta quasi solo (Di giovedì 10 settembre 2020) Fosse stato per lui, Emmanuel Macron, le avrebbe già decise le sanzioni contro la Turchia che da mesi invade le acque territoriali di Cipro e della Grecia con le sue navi militari per ispezionare i fondali alla ricerca di gas. Del resto, oggi mentre Giuseppe Conte, lo spagnolo Pedro Sanchez, il greco Kyriakos Mitsotakis, il portoghese Antonio Costa, il cipriota Nikos Anastasiades e il maltese Robert Abela arrivavano ad Ajaccio, su invito francese ad un vertice Mediterraneo sulla Turchia, Macron si è impegnato in un corpo a corpo verbale con Ankara. Accuse reciproche pesanti.Ma al vertice in Corsica, gli altri paesi mediterranei, a parte Grecia e Cipro che sono parte in causa, si sottraggono alla ‘chiamata alle armi’ del presidente francese ... Leggi su huffingtonpost

