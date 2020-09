Lens-Psg oggi in tv, Ligue 1 2020/2021: orario e come vederla in diretta streaming (Di giovedì 10 settembre 2020) Il programma di Lens-Paris Saint Germain, gara valevole per la seconda giornata di Ligue 1 2020/2021. I parigini, sconfitti in finale di Champions League poche settimane fa, faranno il loro esordio in campionato questa sera allo stadio Bollaert-Delelis. La squadra allenata da Thomas Tuchel va a caccia dei primi tre punti della stagione. L’incontro, in programma oggi giovedì 10 settembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. Sportface.it seguirà l’evento con cronaca e highlights al termine del match. Leggi su sportface

