L'assessore Granelli: "Ragazzi, usate la bicicletta" (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 settembre 2020 - "Siamo nell'ordine del 50% abbondante di passeggeri, ci aspettiamo che la settimana prossima aumenti con gli studenti": a fare i conti sulla situazione dei mezzi pubblici è ... Leggi su ilgiorno

bb91687509 : RT @radiopopmilano: Come si sta organizzando il comune di Milano col trasporto pubblico in vista della riapertura della #Scuola2020 ? Lo sp… -

Ultime Notizie dalla rete : assessore Granelli

Il Giorno

Milano, 10 settembre 2020 - "Siamo nell’ordine del 50% abbondante di passeggeri, ci aspettiamo che la settimana prossima aumenti con gli studenti": a fare i conti sulla situazione dei mezzi pubblici è ...Alle ore 15 e 13 minuti in zona Solari sbuca la «talpa» e scoppiano i botti come se fosse la notte di capodanno. Sono gli operai della società Webuild che in mezzo al polverone festeggiano con bandier ...