Il batterio nell'ospedale di Verona e la morte di 4 neonati (Di giovedì 10 settembre 2020) "È stata un’agonia, finché alla fine si era capito che Alice non sarebbe più stata con noi. Ce la siamo goduta a casa. Ci siamo presi cura di lei fino al 16 agosto. Dalla sera prima abbiamo capito che Alice se ne sarebbe andata". Perché una mamma lo capisce quando sta per succedere. La voce di Elisa si rompe, quando ricorda quel 16 agosto, il giorno in cui la sua piccola Alice, la bimba che aveva dato alla luce pochi mesi prima, il 4 marzo, muore fra le sue braccia. Gli occhi scuri, si gonfiano di lacrime, che lei cerca di rimandare indietro, scusandosi per non riuscire a tenere per sé il dolore che il pensiero di quell’ultimo abbraccio con la sua bambina, le restituisce ogni volta che ne parla. Alice è l’ultima vittima dell’infezione provocata da citrobacter koseri scoppiata all’interno del reparto ... Leggi su tg24.sky

