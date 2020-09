Costacurta in scivolata sul referendum: “Voto no. Non voglio vedere il trionfo di Di Maio” (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – Malgrado un’opposizione confusa, se non proprio assente, il fronte del No al referendum si sta ingrossando. L’ultimo a schierarsi è stato Alessandro Costacurta, colonna portante del Milan che fu di Arrigo Sacchi. L’ex difensore, intervistato da Repubblica, ha infatti affermato che è più deciso che mai a votare No. Il motivo? «Non voglio vedere le facce di Di Maio e Toninelli trionfanti». Insomma, a «Billy» i grillini non piacciono neanche un po’. Ma c’è solo questo? «Penso che la riforma del taglio dei parlamentari abbia al suo interno cose buone, ma anche molte non condivisibili. Tuttavia non è una riforma epocale. Non cambia le nostre vite». Costacurta a gamba tesa su Di ... Leggi su ilprimatonazionale

