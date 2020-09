Calciomercato Juventus, si apre una possibilità: chiesta la cessione (Di giovedì 10 settembre 2020) È un settembre intenso e difficile, quello che sta affrontando la dirigenza bianconera, obbligata a lavorare a tempi stretti per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Pirlo. Il Calciomercato non dorme mai, soprattutto quello della Juventus, che ancora si trascinerebbe questioni irrisolte dalle passate sessioni. Oltre ai chiacchieratissimi reparti di centrocampo e attacco, la Juve sembrerebbe attiva anche sul fronte terzini, ruolo in cui l’anno scorso l’alternanza è stata critica. L’aggregazione in squadra di Luca Pellegrini è ancora da valutare a pieno, e sarà lo staff tecnico a dare l’ultimo giudizio. Fabio Paratici rimane allerta sulle opportunità che potrebbero uscire dalla finestra di mercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Fprime86 : RT @SkySport: Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - calciomercatoit : ???? Addio #Juventus - Accordo raggiunto con #Higuain per la risoluzione: la buonuscita sarà circa la metà dello st… -