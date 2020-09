Bruce Springsteen: arriva Letter to you (Di giovedì 10 settembre 2020) Il nuovo, attesissimo album di Bruce Springsteen si intitola Letter To You, come il singolo di cui oggi è stato pubblicato il video in bianco e nero su Youtube, e uscirà venerdì 23 ottobre in tutti gli store fisici e digitali. Il suo ventesimo lavoro in studio esce a poco più di un anno di distanza dal fortunato Western Stars, pubblicato il 14 giugno 2019, in cui il Boss è riuscito a stupirci ancora una volta con un genuino e malinconico soft rock d'autore ispirato ai dischi pop della California del Sud tra la fine degli anni '60 e l'inizio dei '70. Per la copertina di Letter To You è stata utilizzata un'intensa foto del Boss sotto la neve, scattata da Danny Clinch a New York nel 2018 accanto al Dakota Building, l'ultima residenza di John Lennon prima della tragica uccisione nel ... Leggi su panorama

SkyTG24 : Bruce Springsteen, il nuovo album Letter to You e uscirà il 23 ottobre - Corriere : Nuovo album per Springsteen: «Letter to You». E torna al rock - carlowonderland : ?@springsteen? torna con un nuovo album #LetterToYou - Federic98234963 : RT @Corriere: Nuovo album per Springsteen: «Letter to You». E torna al rock - 34Eule : RT @Corriere: Nuovo album per Springsteen: «Letter to You». E torna al rock -