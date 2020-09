Bonus bancomat 2020: cos’è, come funziona, quanto spetta (Di giovedì 10 settembre 2020) Bonus bancomat 2020: partirà probabilmente da dicembre la nuova agevolazione del Governo, destinata a incentivare gli acquisti effettuati in maniera tracciabile con carte di pagamento. L’obiettivo del Governo è quello di istituire un rimborso fino a 300 euro per gli acquisti fatti con bancomati, per spese pari a 3000 euro. Vale a dire che per una spesa simile, l’acquirente avrebbe un rimborso del 10%. Il progetto, che si chiama “Italia Cashless”, è ancora in via di definizione, considerate le problematiche che i commercianti lamentano per quanto riguarda l’utilizzo del POS. Molti esercenti, infatti, sono ancora sprovvisti della dotazione tecnologica per offrire questa modalità di pagamento. Bonus bancomat ... Leggi su italiasera

fanpage : Arriva il bonus per chi paga con carte e bancomat: rimborsi fino a 300 euro l’anno - Italia_Notizie : Bonus (di 300 euro) per chi paga con carta di credito o bancomat. Via dal 1° dicembre - ombrysan : RT @lorenzomaccaro3: Pagamenti con carte e bancomat . Il governo dei COMUNISTICINQUINO , premierà con un bonus fino a 300 euro all'anno ,… - lorenzomaccaro3 : RT @lorenzomaccaro3: Pagamenti con carte e bancomat . Il governo dei COMUNISTICINQUINO , premierà con un bonus fino a 300 euro all'anno ,… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Bonus pagamenti elettronici, fino a 300 euro per chi paga con carta e bancomat, @fabiosavelli ?@L_Economia? - ?@Corriere… -