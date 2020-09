Bonafede non fa sconti ai boss. Revocati i domiciliari a La Rocca. Il capoclan liberato nei primi giorni del Covid. Ora torna in cella per il decreto del ministro (Di giovedì 10 settembre 2020) Alla faccia di chi dice il contrario, uno dopo l’altro tutti i boss scarcerati durante l’emergenza Covid-19 stanno tornando in cella. Proprio ieri, sulla base dei decreti voluti dal guardasigilli Alfonso Bonafede, anche Francesco La Rocca, storico capo dell’omonimo clan di Caltagirone e legato alla potente famiglia dei Santapaola, è tornato in carcere. Non si tratta di un nome di secondo piano, al contrario è uno dei maggiori esponenti di Cosa nostra tanto che, negli anni, si è alleato con la frangia stragista dei corleonesi di Totò Riina. Una storia criminale, quella di La Rocca, iniziata nel 1956 quando è avvenuto il suo battesimo mafioso con l’arcaico rito di affiliazione della pungiunta. Da ... Leggi su lanotiziagiornale

Linkiesta : Avallando la riforma delle intercettazioni voluta da Bonafede il PD ha cancellato la riforma Orlando, e con essa an… - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - Miti_Vigliero : RT @Ansa_Piemonte: Non rientra da permesso, evasa detenuta a Torino. Osapp, ministro Bonafede dichiari stato d'emergenza #ANSA https://t.co… - Alfonso39487669 : RT @mariellarosati: Chi è agli arresti domiciliari x legge ha 2 ore di libertà, se non gli piace l'andazzo, dica al Ministro Bonafede di c… - simonavitelli60 : RT @mariellarosati: Chi è agli arresti domiciliari x legge ha 2 ore di libertà, se non gli piace l'andazzo, dica al Ministro Bonafede di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonafede non Bonafede non fa sconti ai boss. Revocati i domiciliari a La Rocca. Il capoclan liberato nei primi giorni del Covid. Ora torna in cella per il decreto del ministro LA NOTIZIA Paci procuratore reggente alla Dda di Caltanissetta

Gabriele Paci è il procuratore facente funzioni della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta dopo che ha lasciato l’ufficio Amedeo Bertone, andato in pensione. Paci, a Caltanissetta dal set ...

Torino, caos in carcere: agente colpito alla testa con un fornello. E una detenuta evade

Caos nel carcere di Torino. Ieri mattina, intorno alle 13, un detenuto straniero di 19 anni, stava per strangolare il suo compagno di cella. Un agente della polizia penitenziaria è intervenuto immedia ...

Gabriele Paci è il procuratore facente funzioni della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta dopo che ha lasciato l’ufficio Amedeo Bertone, andato in pensione. Paci, a Caltanissetta dal set ...Caos nel carcere di Torino. Ieri mattina, intorno alle 13, un detenuto straniero di 19 anni, stava per strangolare il suo compagno di cella. Un agente della polizia penitenziaria è intervenuto immedia ...