Bomba d’acqua e venti oltre 100 km h | in poche ore si è scatenato l’inferno

Bomba d'acqua, venti oltre 100 km/h e una vera e propria tempesta di fulmini. In un'ora è caduta lo stesso quantitativo d'acqua di un giorno. Circa 50mmilimetri in poche ore che hanno messo in ginocchio Cagliari e il hinterland. Una tempesta attesa, anticipata dall'allerta rossa diramata ieri dalla Protezione civile, ma con danni impossibili da evitare. Ne fa un bilancio l'Unione sarda che scrive di strade e scantinati allagati, traffico in tilt e un rio tracimato in più punti è il primo bilancio del violento nubifragio. Paura a Capoterra, dove il rio San Girolamo, responsabile delle vecchie inondazioni, è tracimato in più punti allagando le strade e lasciando pericolosi detriti sulle carreggiate. Molti disagi a Cagliari città. Viale Diaz, che ...

greenMe_it : Bomba d’acqua su Cagliari: Il violento nubifragio ha allagato strade e case - Agenzia_Ansa : #Maltempo, bomba d'acqua sul #Cagliaritano, tracima un rio #ANSA #Sardegna - UnioneSarda : #Sardegna - Bomba d'acqua su #Cagliari, strade allagate. L'allerta rossa della Protezione civile - MauroV1968 : @Giulio_Firenze Quanto odio l'espressione 'bomba d'acqua'... - Movrpheus : Cioè sta buttando giù una bomba d'acqua, la vedo nera come la merda che uscirà dalle fogne appena queste si intaseranno come sempre?? -

