Ballando con le stelle, una concorrente finisce in ospedale: ecco perché (Di giovedì 10 settembre 2020) Non c’è un attimo di pace per Ballando con le stelle quest’anno. Tutto è iniziato a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo intero. L’emergenza sanitaria, infatti, ha imposto regole ferree per evitare il contagio, come per esempio il distanziamento sociale. Tutte cose che Milly Carlucci sta tentando di far rispettare fin dal principio, ma non sembra star funzionando al meglio. Infatti, dopo i mille rinvii, due personaggi del cast sono risultati positivi al test del Coronavirus. Stiamo parlando del maestro Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina. Dopo questi avvenimenti, però, sembrava procedere tutto bene, con la data d’inizio fissata per il 19 settembre 2020. Poco tempo fa, però, è giunta la notizia di una ... Leggi su tutto.tv

