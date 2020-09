Ancora guay per Kevin Spacey denunciato per molestie su minorenni (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuovi guai giudiziari per Kevin Spacey. Il premio Oscar è stato denunciato dinanzi la Corte suprema di New York a Manhattan per molestie sessuali dall'attore Anthony Rapp e da un altro uomo che ha chiesto di restare anonimo. La vicenda risale agli anni ottanta quando le due presunte vittime erano quattordicenni e Spacey ne aveva 26. L'attore li avrebbe attirati con la scusa di aiutarli nella recitazione salvo poi violentarli. "Kevin Spacey ha abusato sessualmente del signor Rapp e di un altro signore, che ha bisogno di rimanere anonimo, quando avevano 14 anni", ha detto a Deadline Peter Saghir, l'avvocato dei querelanti."La condotta di Spacey non è stata solo impropria e abusiva, ma è stato un crimine. Nel presentare questa azione ... Leggi su ilfogliettone

