WIRED NON DEVE PARLARE DI POLITICA!?!?!!! (Di mercoledì 9 settembre 2020) In questa video-intervista con WIRED, l’ex presidente Barack Obama parlava di Star TrekPer noi di WIRED è una specie di inevitabile rito: quando postiamo su Facebook e Twitter un qualsiasi articolo di politica, società, cultura, commento dei fatti d’attualità e talvolta persino di scienza, arriva – puntuale come un orologio svizzero – lui, il Commentatore a cui non la si fa (Cnlf). Il Cnlf di norma non entra mai nel merito del contenuto del pezzo perché non gli interessa, è lì soltanto per squarciare il velo di Maya sulla più indicibile delle verità: WIRED di queste cose non dovrebbe PARLARE. Al netto delle sfumature, l’obiezione è sempre questa, irremovibile e proterva come solo le parole di chi ha visto la Luce: ma non eravate ... Leggi su wired

wireditalia : A colpire in rari casi i bambini contagiati dal nuovo coronavirus non è la sindrome di Kawasaki ma un’altra condizi… - aleiapino : RT @wireditalia: A colpire in rari casi i bambini contagiati dal nuovo coronavirus non è la sindrome di Kawasaki ma un’altra condizione di… - kisimaio : RT @kisimaio: Un Partito con programmi selfie e mojitos non ci si puo' certo aspettare altro. Imputati, indagati e scandali di “Lega ladron… - CarieriF : RT @kisimaio: Un Partito con programmi selfie e mojitos non ci si puo' certo aspettare altro. Imputati, indagati e scandali di “Lega ladron… - bambinogesu : RT @wireditalia: A colpire in rari casi i bambini contagiati dal nuovo coronavirus non è la sindrome di Kawasaki ma un’altra condizione di… -

Ultime Notizie dalla rete : WIRED NON Il righello pieghevole che non si spezza Wired.it WIRED NON DEVE PARLARE DI POLITICA!?!?!!!

L'obiezione passepartout del commentatore inviperito, per noi di Wired, è una sola: “Ma non eravate una rivista di tecnologia?”. Certo, ma da quando la tecnologia non si occupa di politica, e ...

Ecco quanto siamo lontani dal primo "traguardo" di Immuni

Per l'università di Oxford le app di contact tracing danno risultati già con il 15% dei download sul totale della popolazione. Ma in Italia mancano 3,8 milioni di persone per arrivarci I primi layout ...

L'obiezione passepartout del commentatore inviperito, per noi di Wired, è una sola: “Ma non eravate una rivista di tecnologia?”. Certo, ma da quando la tecnologia non si occupa di politica, e ...Per l'università di Oxford le app di contact tracing danno risultati già con il 15% dei download sul totale della popolazione. Ma in Italia mancano 3,8 milioni di persone per arrivarci I primi layout ...