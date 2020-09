Willy, violenza inaudita: “Saltellavano sul corpo inerme del giovane a terra” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Emergono dettagli raccapriccianti relativi al pestaggio che ha tolto la vita a Willy Monteiro Duarte, il 22enne ucciso di botte pochi giorni fa a Colleffero, in provincia di Roma. Gli aggressori, stando alla ricostruzione, avrebbero saltato addosso al corpo inerme del ragazzo dopo la violenza. Willy, gli aggressori saltavano sul suo corpo inerme Secondo quanto … L'articolo Willy, violenza inaudita: “Saltellavano sul corpo inerme del giovane a terra” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Willy violenza Willy Monteiro, così è stato ucciso: «Saltavano sul corpo già steso a terra, violenza dei colpi inaudita» Il Messaggero Anche a Rieti in preghiera per Willy: oggi alle 21 nelle chiesa di Vazia

Anche a Rieti un momento di preghiera in suffragio di Willy Monteiro, il ventunenne rimasto vittima della barbara aggressione avvenuta alcune sere fa a Colleferro. Dall’Azione Cattolica della diocesi ...

Colleferro, ordinanza: teste riconosce aggressori di Willy

Milano, 9 set. (LaPresse) - "Ho cercato di dileguarmi, tanta era la violenza dei picchiatori, però sono riuscito a vedere quanto avveniva. Riguardo i picchiatori, conosco tre di loro e sono i fratelli ...

